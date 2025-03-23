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18-летний россиянин дебютировал в клубе из США

Сегодня, 15:50

Российский полузащитник Дмитрий Ерофеев провел первый матч за «Сан-Антонио» в USL (вторая по уровню лига для команд США после МЛС). Он вышел на замену на 78-й минуте гостевого матча с «Окленд Рутс».

К тому моменту «Сан-Антонио» вел в счете 2:1 и до конца игры счет не изменился.

  • Американский клуб приобрел 18-летнего Ерофеева в январе у «Динамо» за 12 тысяч евро.
  • В 2024 году Ерофеев провел 16 встреч за «Динамо-2» в дивизионе Б Второй лиги, где отметился 3 забитыми мячами и 5 передачами, а также сыграл 6 матчей за молодежную команду «Динамо» в ЮФЛ, где забил 5 голов.
  • Футболист выступал за юниорские сборные России.

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Динамо Ерофеев Дмитрий
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