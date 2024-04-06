Максим Майоров - статистика
#75 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Майоров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ялан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 2006 (17 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Майоров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ялан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 2006 (17 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|06.04.2024
|83' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)