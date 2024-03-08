Никита Морозов - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 2006 (18 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 2006 (18 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|9
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.05.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10.05.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|77' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|71'
|15.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)