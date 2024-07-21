Karel Spacil - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Karel Spacil
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Karel Spacil
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:0
|Дукла
|Чехия. Шанс Лига, 5 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|2:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Шанс Лига, 3 тур
|28.07.2024
|1' - 90'
|Виктория
|1:0
|Градец-Кралове
|Чехия. Шанс Лига, 2 тур
|65'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:0
|Теплице
|Чехия. Шанс Лига, 1 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Градец-Кралове
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Дукла (Прага)
|04.08.2024
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|28.07.2024
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|65'
|21.07.2024
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Теплице (Теплице)
|90'