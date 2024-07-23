Jetmir Haliti - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Jetmir Haliti
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jetmir Haliti
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Ягеллония
|2:4
|Краковия
|Польша. Экстракласа, 5 тур
|13.08.2024
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|4:1
|Ягеллония
|Лига чемпионов, 3 раунд, ответный матч
|07.08.2024
|Был в запасе
|Ягеллония
|0:1
|Буде-Глимт
|Лига чемпионов, 3 раунд, первый матч
|03.08.2024
|1' - 90'
|Ягеллония
|2:0
|Сталь
|Польша. Экстракласа, 3 тур
|31.07.2024
|Был в запасе
|Ягеллония
|3:1
|Паневежис
|Лига чемпионов, 2 раунд, ответный матч
|27.07.2024
|1' - 90'
|Радомяк
|2:3
|Ягеллония
|Польша. Экстракласа, 2 тур
|23.07.2024
|Был в запасе
|Паневежис
|0:4
|Ягеллония
|Лига чемпионов, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч