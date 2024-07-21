Patrik Blahút - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Patrik Blahút
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Patrik Blahút
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 76'
|Словацко
|1:0
|Баник
|Чехия. Шанс Лига, 5 тур
|11.08.2024
|1' - 88'
|Пардубице
|0:1
|Словацко
|Чехия. Шанс Лига, 4 тур
|03.08.2024
|68' - 90'
|Словацко
|0:0
|Богемианс 1905
|Чехия. Шанс Лига, 3 тур
|88'
|28.07.2024
|1' - 79'
|Млада Болеслав
|3:0
|Словацко
|Чехия. Шанс Лига, 2 тур
|21.07.2024
|1' - 80'
|Словацко
|0:0
|Славия
|Чехия. Шанс Лига, 1 тур
|76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -76'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Баник (Острава)
|11.08.2024
|1' -88'
|Пардубице (Пардубице)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|03.08.2024
|68' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|88'
|28.07.2024
|1' -79'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|21.07.2024
|1' -80'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:0
|Славия (Прага)
|76'