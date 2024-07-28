Uroš Miladinović - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Uroš Miladinović
|Команда
|Чукарички
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Uroš Miladinović
|Команда
|Чукарички
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Чукарички
|1:4
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 5 тур
|09.08.2024
|Был в запасе
|ОФК
|1:2
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Чукарички
|3:1
|Войводина
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Спартак
|1:1
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 2 тур