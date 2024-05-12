Матвей Урванцев - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Урванцев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Челябинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 2004 (19 лет)
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Урванцев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Челябинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|13
|3
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -65'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.07.2024
|1' -46'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|25.06.2024
|46' -90'
|Чертаново (Москва)
|4:1
|Енисей-М (Красноярск)
|59'
|19.06.2024
|46' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|13.06.2024
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|1:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|07.06.2024
|1' -60'
|Тверь (Тверь)
|1:3
|Чертаново (Москва)
|54' 36'
|01.06.2024
|1' -80'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:4
|Чертаново (Москва)
|63'
|26.05.2024
|1' -78'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -68'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|12.05.2024
|1' -70'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Иркутск (Иркутск)
|52'
|05.05.2024
|63' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|4:0
|Чертаново (Москва)
|28.04.2024
|78' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.04.2024
|63' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)
|89'
|06.04.2024
|61' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|86'