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    Борис Парсегов - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Борис
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Парсегов
    Команда Чертаново
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 2005 (19 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 46' Чертаново (мол) 1:0 Факел (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чертаново (мол) 15 3 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -46' Чертаново (мол) (Москва) 1:0 Факел (мол) (Воронеж)
    19.07.2024 1' -61' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:3 Чертаново (мол) (Москва)
    12.07.2024 1' -90' Чертаново (мол) (Москва) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    05.07.2024 1' -61' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:5 Чертаново (мол) (Москва)
    59'
    28.06.2024 1' -67' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Чертаново (мол) (Москва)
    30'
    21.06.2024 1' -53' Чертаново (мол) (Москва) 2:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    37'
    17.05.2024 1' -51' ЦСКА (мол) (Москва) 5:1 Чертаново (мол) (Москва)
    10.05.2024 68' -90' Чертаново (мол) (Москва) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    26.04.2024 1' -68' Факел (мол) (Воронеж) 1:1 Чертаново (мол) (Москва)
    19.04.2024 67' -90' Чертаново (мол) (Москва) 2:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    12.04.2024 1' -61' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Чертаново (мол) (Москва)
    05.04.2024 1' -90' Чертаново (мол) (Москва) 3:3 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    2'
    29.03.2024 1' -90' Чертаново (мол) (Москва) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    90'
    15.03.2024 1' -82' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:2 Чертаново (мол) (Москва)
    08.03.2024 1' -86' Чертаново (мол) (Москва) 2:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    40'
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