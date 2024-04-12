Даниил Плотников - статистика
#84 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Плотников
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2006 (18 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Плотников
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|13
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.07.2024
|1' -84'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|12.07.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|28.06.2024
|1' -88'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|83'
|21.06.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|70'
|10.05.2024
|69' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2024
|59' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|1' -64'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -78'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|66' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|61' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|79'
|15.03.2024
|1' -72'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.03.2024
|1' -79'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)