Александр Данилов - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Данилов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Данилов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|14
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.07.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|12.07.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|41'
|05.07.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|28.06.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.05.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|10.05.2024
|1' -69'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|03.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|12.04.2024
|1' -71'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)