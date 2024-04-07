Дмитрий Мельник - статистика
#95 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мельник
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Симферополь
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мельник
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Симферополь
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Тверь (Тверь)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|25.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|6:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Иркутск (Иркутск)