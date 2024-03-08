Максим Халилов - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Халилов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 2005 (19 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Халилов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 2005 (19 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|64' - 90'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|64' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:8
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.06.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|26.04.2024
|46' -70'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|85' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|90'
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|84' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|08.03.2024
|68' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Факел (мол) (Воронеж)