Максим Хохлов - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Хохлов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 2006 (18 лет)
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Хохлов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|27' 42'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|10
|10
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:8
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27' 42'
|19.07.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:3
|Чертаново (мол) (Москва)
|9'
|12.07.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|67'
|05.07.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|76'
|28.06.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7'
|21.06.2024
|1' -65'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|62'
|05.04.2024
|1' -80'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|79'
|29.03.2024
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|1' -68'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|17' 34' 74' 89' 44'