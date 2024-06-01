Тимур Иванов - статистика
#52 | Нападающий
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Боровичи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Боровичи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 64'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|71' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.07.2024
|60' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)