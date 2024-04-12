Стефан Калинов - статистика
#83 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Калинов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Стефан
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Калинов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Краснодар (мол)
|1:0
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|57'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|5
|0
|1
|1
|0
|Сочи (мол)
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)
|57'
|19.07.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|38'
|12.07.2024
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|05.07.2024
|62' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|17.05.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|66'
|29.03.2024
|1' -75'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|73'
|08.03.2024
|1' -68'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Факел (мол) (Воронеж)