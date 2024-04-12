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    Стефан Калинов - статистика

    #83 | Защитник
    Имя Стефан
    Отчество Николаевич
    Фамилия Калинов
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 2005 (19 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 90' Краснодар (мол) 1:0 Сочи (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    57'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 5 0 1 1 0
    Сочи (мол) 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:0 Сочи (мол) (Сочи)
    57'
    19.07.2024 1' -90' Сочи (мол) (Сочи) 3:0 Локомотив (мол) (Москва)
    38'
    12.07.2024 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Сочи (мол) (Сочи)
    05.07.2024 62' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 0:4 Сочи (мол) (Сочи)
    17.05.2024 Был в запасе Факел (мол) (Воронеж) 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    10.05.2024 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    03.05.2024 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    26.04.2024 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    19.04.2024 Был в запасе Чертаново (мол) (Москва) 2:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    12.04.2024 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.04.2024 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    66'
    29.03.2024 1' -75' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    15.03.2024 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    73'
    08.03.2024 1' -68' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:0 Факел (мол) (Воронеж)
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