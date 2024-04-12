Георгий Суанов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Суанов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 2006 (17 лет)
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Суанов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 2006 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|10
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2024
|1' -79'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.07.2024
|1' -59'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|14'
|28.06.2024
|1' -77'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|32'
|21.06.2024
|1' -46'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.05.2024
|1' -84'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2024
|1' -84'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.04.2024
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|38'
|12.04.2024
|56' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)