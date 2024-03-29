Ярослав Соловьев - статистика
#93 | Вратарь
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Соловьев
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Астрахань
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Соловьев
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Астрахань
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|17.05.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|1' -2'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2'
|29.03.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)