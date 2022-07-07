Линас Климавичус - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Линас
|Фамилия
|Климавичус
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Имя
|Линас
|Фамилия
|Климавичус
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Паневежис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|2:0
|Паневежис (Паневежис)
|07.07.2022
|1' -90'
|Паневежис (Паневежис)
|0:0
|Милсами (Оргеев)