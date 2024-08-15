Статистика по турнирам

Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015