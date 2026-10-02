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Команды
ЦСКА
Артем Бандикян
Статистика
€ 750 тыс
Артем Бандикян - статистика
ЦСКА
20 сентября 2005 (21), Москва
#2 | Защитник
177 см
Армения | Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
1' - 52'
37'
52'
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
12.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
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Зимний кубок РПЛ 2026
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Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
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Команда
И
Г
П
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ЦСКА
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
67' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
06.02.2026
Динамо
64' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
67' - 90'
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