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Шарлеруа
Адама Боянг
Статистика
€ 1,20 млн
Адама Боянг - статистика
Шарлеруа
28 мая 2004 (22)
#9 | Нападающий
191 см
Гамбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
13.09.2026
Шарлеруа
63' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Шарлеруа
2 : 3
05.09.2026
Юнион СЖ
72' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
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Франция. Лига 1 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлеруа
7
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
13.09.2026
Шарлеруа
63' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Шарлеруа
2 : 3
05.09.2026
Юнион СЖ
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Кортрейк
1 : 3
29.08.2026
Шарлеруа
86' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
2 : 0
22.08.2026
Мехелен
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Ломмел
0 : 1
16.08.2026
Шарлеруа
1' - 58'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
3 : 1
09.08.2026
Оуд-Хеверли
68' - 90'
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