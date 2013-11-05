Айдын Йилмаз - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Айдын
|Фамилия
|Йилмаз
|Команда
|Касымпаша
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Айдын
|Фамилия
|Йилмаз
|Команда
|Касымпаша
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Галатасарай
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2013
|1' -62'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Галатасарай (Стамбул)