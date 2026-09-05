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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Атырау
Ян Труфанов
Статистика
€ 175 тыс
Ян Труфанов - статистика
Атырау
17 мая 2004 (22), Алматы
#18 | Нападающий
185 см
Казахстан
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
1' - 66'
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2026
Казахстан. Премьер-лига 2025
Зимний кубок РПЛ 2024
Казахстан. Премьер-лига 2024
Товарищеские матчи 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атырау
16
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
0 : 2
16.08.2026
Окжетпес
74' - 90'
84'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
01.08.2026
Жетысу
1' - 46'
45'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 0
26.07.2026
Атырау
1' - 76'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
1 : 1
28.05.2026
Тобол
85' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
0 : 0
23.05.2026
Атырау
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Актобе
1 : 1
17.05.2026
Атырау
46' - 90'
56'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 0
09.05.2026
Атырау
76' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Атырау
1 : 0
03.05.2026
Алтай
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
2 : 1
26.04.2026
Атырау
46' - 90'
72'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Атырау
0 : 1
19.04.2026
Кызыл-Жар
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
2 : 0
11.04.2026
Кайсар
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Ордабасы
1 : 1
04.04.2026
Атырау
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 0
20.03.2026
Женис
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Атырау
0 : 0
08.03.2026
Улытау
69' - 90'
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