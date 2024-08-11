Tommaso Fumagalli - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Tommaso Fumagalli
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Tommaso Fumagalli
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Козенца
|1:0
|Кремонезе
|Италия. Серия В, 1 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Торино
|2:0
|Козенца
|Италия. Кубок, 1 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Козенца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Козенца (Козенца)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)