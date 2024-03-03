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    Emir Kuhinja - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Emir Kuhinja
    Команда Магдебург
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Магдебург 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 Был в запасе Фортуна (Дюссельдорф) 3:2 Магдебург (Магдебург)
    10.05.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 0:0 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    04.05.2024 Был в запасе Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) 4:1 Магдебург (Магдебург)
    28.04.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 1:1 Оснабрюк (Оснабрюк)
    21.04.2024 Был в запасе Ганза (Росток) 0:2 Магдебург (Магдебург)
    14.04.2024 90' -90' Магдебург (Магдебург) 2:2 Гамбург (Гамбург)
    06.04.2024 Был в запасе Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    31.03.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 0:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    09.03.2024 77' -90' Магдебург (Магдебург) 0:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
    03.03.2024 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    24.02.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.02.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 1:0 Санкт-Паули (Гамбург)
    02.02.2024 90' -90' Магдебург (Магдебург) 1:1 Хольштайн (Киль)
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