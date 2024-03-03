Emir Kuhinja - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Emir Kuhinja
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Emir Kuhinja
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Магдебург
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|3:2
|Магдебург (Магдебург)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|0:0
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|4:1
|Магдебург (Магдебург)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|0:2
|Магдебург (Магдебург)
|14.04.2024
|90' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|2:2
|Гамбург (Гамбург)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|09.03.2024
|77' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|0:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Санкт-Паули (Гамбург)
|02.02.2024
|90' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Хольштайн (Киль)
|90'