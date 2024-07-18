Игор Жезус - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Жезус
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Жезус
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.08.2024
|1' - 66'
|Ботафого
|4:1
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 23 тур
|54'
|15.08.2024
|1' - 90'
|Ботафого
|2:1
|Палмейрас
|Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
|39' 22' 49'
|11.08.2024
|46' - 90'
|Жувентуде
|2:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 22 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Атлетико Гойяненсе
|1:4
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 21 тур
|68' 44'
|28.07.2024
|1' - 90'
|Ботафого
|0:2
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 20 тур
|25.07.2024
|66' - 90'
|Сан-Паулу
|2:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 19 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Ботафого
|1:0
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|7
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2024
|1' -66'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|54'
|11.08.2024
|46' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.08.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:4
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|68' 44'
|28.07.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2024
|66' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2024
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.07.2024
|84' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)