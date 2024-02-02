Имран Азнауров - статистика
#73 | Нападающий
|Имя
|Имран
|Отчество
|Рамазанович
|Фамилия
|Азнауров
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Имран
|Отчество
|Рамазанович
|Фамилия
|Азнауров
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Ростов
|3:2
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 5 тур
|13.08.2024
|57' - 90'
|Ростов
|3:1
|Химки
|Россия. Кубок, 2 тур
|09.08.2024
|1' - 64'
|Ростов
|1:1
|Рубин
|Россия. Премьер-лига, 4 тур
|03.08.2024
|1' - 67'
|Зенит
|5:0
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 3 тур
|30.07.2024
|Был в запасе
|Локомотив
|1:0
|Ростов
|Россия. Кубок, 1 тур
|26.07.2024
|1' - 81'
|Крылья Советов
|1:3
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 2 тур
|20.07.2024
|1' - 71'
|Ростов
|0:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2024
|1' -46'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)