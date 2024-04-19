Тимофей Кашицын - статистика
#56 | Нападающий
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Глебович
|Фамилия
|Кашицын
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Глебович
|Фамилия
|Кашицын
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|87' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|87' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.07.2024
|80' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|87'
|10.05.2024
|62' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|71'
|19.04.2024
|65' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|74'