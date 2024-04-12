Даниил Мальцев - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Мальцев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Мальцев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|14
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2024
|77' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|67' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|84'
|28.06.2024
|1' -54'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|21.06.2024
|1' -87'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|40'
|17.05.2024
|1' -46'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|36'
|10.05.2024
|1' -62'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.05.2024
|68' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|26.04.2024
|1' -57'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|83' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.04.2024
|87' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|80' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|89' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|57' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)