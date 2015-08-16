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    Франку Дуглас - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Франку
    Фамилия Дуглас
    Состав Без клуба
    Родной город Флорианополис
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 1988 (35 лет)
    Рост 193
    Вес 80
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2015 69' -90' Ахмат (Грозный) 1:1 Динамо (Москва)
    16.08.2015 79' -90' Динамо (Москва) 1:0 Урал (Екатеринбург)
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