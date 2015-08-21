Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франку Дуглас
Статистика
Франку Дуглас - статистика
Завершил карьеру
12 января 1988 (38), Флорианополис
#6 | Защитник
193 см | 80 кг
Нидерланды | Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1 : 1
21.08.2015
Динамо
69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
16.08.2015
Урал
79' - 90'
Главные новости
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
3
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
2
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
18
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+