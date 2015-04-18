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Никита Мерзлюк
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Никита Мерзлюк - новости
16 мая 2003 (21), Реутов
#99 | Вратарь
195 см
Россия
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РФС признал матч FONBET Кубка России договорным и пожизненно дисквалифицировал двух игроков
18 апреля
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