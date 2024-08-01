Никита Мерзлюк - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мерзлюк
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реутов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 мая 2003 (21 год)
|Рост
|195
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мерзлюк
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реутов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 мая 2003 (21 год)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -46'
|Амкал (Москва)
|8:1
|Коломна (Коломна)