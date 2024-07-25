Salih Malkoçoglu - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Salih Malkoçoglu
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Salih Malkoçoglu
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.08.2024
|80' - 90'
|Трабзонспор
|1:0
|Ружомберок
|Лига Европы, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Ружомберок
|0:2
|Трабзонспор
|Лига Европы, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|80' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|25.07.2024
|Был в запасе
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:2
|Трабзонспор (Трабзон)