Оле Польман - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Оле
|Фамилия
|Польман
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Оле
|Фамилия
|Польман
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 58'
|Риу Аве
|1:0
|Фаренсе
|Португалия. Примейра, 2 тур
|09.08.2024
|1' - 82'
|Спортинг
|3:1
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|1' -58'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Фаренсе (Фару)
|09.08.2024
|1' -82'
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)