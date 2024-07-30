Николай Алехин - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Алехин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Родной город
|180
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Николай
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Алехин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Родной город
|180
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2024
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|1:0
|Строгино (Москва)