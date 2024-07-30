Егор Беляев - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Беляев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Беляев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2024
|63' -90'
|2DROTS (Москва)
|1:0
|Строгино (Москва)