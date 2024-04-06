Никита Кнышев - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Кнышев
|Команда
|Леон Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Починки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Никита
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Кнышев
|Команда
|Леон Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Починки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леон Сатурн
|6
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|57' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|85'
|01.07.2024
|46' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:5
|Леон Сатурн (Раменское)
|60' 80' 59'
|25.06.2024
|1' -46'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|14.06.2024
|79' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.06.2024
|59' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|0:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|06.04.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)