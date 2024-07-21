Eric Tovo - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Eric Tovo
|Команда
|Альянса Атлетико
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Eric Tovo
|Команда
|Альянса Атлетико
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Альянса Атлетико
|1:1
|Куско
|Перу. Лига 1, 7 тур
|10.08.2024
|72' - 90'
|Депортиво Гарсиласо
|0:1
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 6 тур
|01.08.2024
|46' - 90'
|УТ де Кахамарка
|1:1
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 4 тур
|53'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Альянса
|2:0
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч