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    Мигель Анхель Ньето - статистика

    Имя Мигель Анхель
    Фамилия Ньето
    Состав Без клуба
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1986 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2010 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:1 Леванте (Валенсия)
    18.09.2010 88' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Альмерия (Альмерия)
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