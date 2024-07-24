I. Villalba - статистика
#40
|Имя
|I. Villalba
|Команда
|Индепендьенте Ривадавия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Имя
|I. Villalba
|Команда
|Индепендьенте Ривадавия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Тальерес де Кордоба
|2:1
|Индепендьенте Ривадавия
|Аргентина. Примера, 11 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Индепендьенте Ривадавия
|1:1
|Бока Хуниорс
|Аргентина. Примера, 10 тур
|77'
|05.08.2024
|1' - 90'
|Атлетико Тукуман
|2:1
|Индепендьенте Ривадавия
|Аргентина. Примера, 9 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Индепендьенте Ривадавия
|1:0
|Индепендьенте
|Аргентина. Примера, 8 тур
|24.07.2024
|1' - 90'
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|Индепендьенте Ривадавия
|Аргентина. Примера, 7 тур
|42'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч