Brandon Palacios - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Brandon Palacios
|Команда
|Спорт Бойз
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Brandon Palacios
|Команда
|Спорт Бойз
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|46' - 90'
|Универсидад Сесар Вальехо
|2:2
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 7 тур
|10.08.2024
|46' - 90'
|Спорт Бойз
|2:1
|Депортиво Лос Чанкас
|Перу. Лига 1, 6 тур
|21.07.2024
|46' - 90'
|Спортинг Кристал
|4:0
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч