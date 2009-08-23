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    Иньиго - статистика

    Имя Иньиго Велес
    Фамилия де Мендисабаль
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 марта 1982 (40 лет)
    Рост 193
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2009 1' -46' Барселона (Барселона) 3:0 Атлетик (Бильбао)
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