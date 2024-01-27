Shio Fukuda - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Shio Fukuda
|Команда
|Боруссия М
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Shio Fukuda
|Команда
|Боруссия М
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия М
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|79' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|4:0
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|20.04.2024
|90' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:3
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|17.02.2024
|85' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|03.02.2024
|85' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Боруссия М (Менхенгладбах)
|27.01.2024
|79' -90'
|Байер (Леверкузен)
|0:0
|Боруссия М (Менхенгладбах)