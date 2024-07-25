Miguel Aucca - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Miguel Aucca
|Команда
|Куско
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Miguel Aucca
|Команда
|Куско
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 79'
|Альянса Атлетико
|1:1
|Куско
|Перу. Лига 1, 7 тур
|12.08.2024
|1' - 68'
|Куско
|2:1
|Универсидад Сесар Вальехо
|Перу. Лига 1, 6 тур
|06.08.2024
|1' - 78'
|Куско
|3:1
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 5 тур
|19' 33' 54'
|29.07.2024
|1' - 90'
|Депортиво Гарсиласо
|0:2
|Куско
|Перу. Лига 1, 4 тур
|56'
|25.07.2024
|1' - 80'
|Куско
|3:0
|Спорт Уанкайо
|Перу. Лига 1, 3 тур
|12'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч