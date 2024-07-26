Kevin Ruiz - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Kevin Ruiz
|Команда
|УТ де Кахамарка
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kevin Ruiz
|Команда
|УТ де Кахамарка
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 81'
|Комерсиантес Унидос
|1:1
|УТ де Кахамарка
|Перу. Лига 1, 7 тур
|09.08.2024
|73' - 90'
|УТ де Кахамарка
|3:1
|Унион Комерсио
|Перу. Лига 1, 6 тур
|05.08.2024
|87' - 90'
|Университарио
|1:0
|УТ де Кахамарка
|Перу. Лига 1, 5 тур
|01.08.2024
|90' - 90'
|УТ де Кахамарка
|1:1
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 4 тур
|26.07.2024
|1' - 89'
|Универсидад Сесар Вальехо
|2:0
|УТ де Кахамарка
|Перу. Лига 1, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч