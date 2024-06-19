Максим Нестеров - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Нестеров
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кострома
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Максим
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Нестеров
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кострома
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 октября 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|46' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Чертаново (Москва)