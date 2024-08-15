Альваро Родригес - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леганес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леганес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1994 (30 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альбасете
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:2
|Альбасете (Альбасете)