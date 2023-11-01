Давид Кастро - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Кастро
|Команда
|Расинг де Феррол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Кастро
|Команда
|Расинг де Феррол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг де Феррол
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|07.12.2023
|1' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|44'
|01.11.2023
|1' -121'
|Марбелья (Марбелья)
|1:3
|Расинг де Феррол (Феррол)
|79'