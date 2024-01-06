Хуанхо Ньето - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Хуанхо
|Фамилия
|Ньето
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кастельон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Хуанхо
|Фамилия
|Ньето
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кастельон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1994 (29 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|63' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|120'