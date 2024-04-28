Кирилл Глазунов - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Глазунов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пермь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Глазунов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пермь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тверь (Тверь)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:4
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо Вг (Вологда)
|13.04.2024
|84' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|73' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|5:0
|Леон Сатурн (Раменское)